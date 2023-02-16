Європарламент закликає якнайшвидше поставити Україні сучасні танки та розглянути питання постачання винищувачів - резолюція

Європейський парламент закликав міжнародне співтовариство якнайшвидше поставити Україні сучасні танки та серйозно розглянути питання поставити сучасні винищувачі та ракетні системи.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій Європейським парламентом у зв'язку з наближенням річниці нападу Росії на Україну. Голосування відбулося у четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП.

"ЄП закликає держави-члени, США, Велику Британію та Канаду якнайшвидше виконати свої зобов'язання щодо забезпечення України сучасними бойовими танками; наголошує на важливості підтримки тісної координації та єдності союзників України під час аналізу критичних запитів української влади на важке озброєння та передові системи ППО, закликає серйозно розглянути питання про постачання Україні західних винищувачів, гвинтокрилів та відповідних ракетних систем, а також про суттєве збільшення постачання боєприпасів", - ідеться у документі.

ЄП підтвердив свою підтримку надання військової допомоги Україні доти, доки це необхідно, і знову звернувся до держав-членів суттєво збільшити та прискорити свою військову підтримку, щоб "не лише дати змогу Україні захищатися від атак Росії, а й дати їй можливість відновити повний контроль над всією своєю міжнародно визнаною територією".

Крім того, ЄП закликав Європейську раду продовжувати санкційну політику щодо Росії та Білорусі, одночасно відстежуючи, переглядаючи та підвищуючи її ефективність та вплив. ЄП також закликав Комісію та держави-члени забезпечити швидке застосування та суворе дотримання всіх санкцій, а Раду - ухвалити десятий пакет санкцій до кінця лютого 2023 року.

ЄП висловився за суттєве розширення сфери дії санкцій, зокрема, шляхом заборони імпорту російського викопного палива, урану та алмазів, а також запровадити санкції для фізичних та юридичних осіб, та всіх, пов'язаних із так званою групою Вагнера та іншими фінансованими Росією збройними формуваннями, ополченнями та маріонетками, зокрема тими, які діють на окупованих територіях України.

Крім того, ЄП зазначив, що стурбований повідомленнями про те, що "декілька третіх країн співпрацюють із Росією, щоб допомогти їй обійти санкції, зокрема, повідомленнями про те, що Іран і Північна Корея постійно постачають військове обладнання до Росії і що китайські державні оборонні компанії постачають обладнання подвійного призначення, навігаційне обладнання, технології придушення та частини винищувачів до Росії". У зв'язку з цим ЄП засудив країни, які допомагають Росії уникнути наслідків запроваджених санкцій, і закликав ЄС "суворо переслідувати в судовому порядку компанії, об'єднання та окремих осіб, які беруть участь в обході санкцій".

ЄП також висловився щодо заморожених активів РФ, закликавши Комісію завершити роботу над створенням правового режиму, який дасть змогу конфіскувати російські активи, заморожені ЄС, та використати їх для усунення наслідків російської агресії проти України, включаючи відновлення країни та компенсацію жертвам російської агресії. "Після закінчення війни Росія має бути зобов'язана виплатити репарації, накладені на неї, щоб гарантувати, що вона робить суттєвий внесок у відновлення України", - наголошується в резолюції.

Крім того, ЄП засудив нещодавнє рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, що "суперечить багатогранній ізоляції цих країн і використовується обома режимами в пропагандистських цілях", закликавши держави-члени та міжнародне співтовариство чинити тиск на МОК, щоб скасувати це рішення, яке ставить у скрутне становище міжнародний спортивний світ, та зайняти аналогічну позицію щодо будь-яких інших спортивних, культурних чи наукових заходів.

ЄП також закликав ЄС та його держави-члени активно підтримувати дипломатичні зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке запропонувало створити зону ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької атомної електростанції України та наголошує на важливості збереження цілісності інфраструктури та забезпечення безперешкодного доступу місії МАГАТЕ до ядерних об'єктів.

У резолюції ЄП закликав інститути ЄС та держави-члени заборонити "Росатому" поточні інвестиції у критично важливу інфраструктуру в ЄС та припинити всю свою діяльність у ЄС.

Крім того, ЄП закликав Генеральну Асамблею ООН "зберегти у своєму порядку денному агресивну війну Росії проти України та закликає партнерів ЄС у всьому світі продовжувати надавати політичну та гуманітарну підтримку Україні, яка захищає свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність".