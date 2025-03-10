Події

16:55 10.03.2025

З початку доби активніше всього росіяни атакують на торецькому напрямку– Генштаб ЗСУ

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З початку доби активніше всього росіяни атакують на торецькому напрямку– Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують тримати рубежі оборони. Всього на лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 84 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього росіяни атакували на торецькому, покровському та новопавлівському напрямках.

Так, на торецькому напрямку агресор 16 разів намагався йти вперед в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка. Станом на 16:00 триває сім боєзіткнень.

На покровському напрямку ворог 14 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Українські захисники відбили всі атаки.

На новопавлівському напрямку українські захисники відбивали 14 атак противника, п’ять боєзіткнень досі тривають.

На лиманському напрямку окупанти атакували 9 раз, один бій ще триває. Також 9 ворожих атак зафіксовано на сіверському напрямку, 8 з них українські захисники відбили.

На гуляйпільскому напрямку ворог атакував 6 раз, три боєзіткнення тривають. На куп'янському та оріхівському напрямках окупанти атакували по 5 раз, три боєзіткнення на оріхівському напрямку досі тривають.

На харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки, один бій триває. Продовжується бій на краматорському напрямку.

На придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позицій українських захисників.

На Курщині українські захисники відбили дві атаки загарбників.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Теги: #фронт #генштаб

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