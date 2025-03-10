Події

17:14 10.03.2025

Перед Великодніми святами на внутрішньому ринку активізувався попит на молочні консерви - аналітики

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Перед Великодніми святами на внутрішньому ринку активізувався попит на молочні консерви - аналітики

В Україні з початком весну очікується пожвавлення внутрішніх продажів молочних консервів із огляду на наближення Великодніх свят, повідомило галузеве інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро".

"З початком весни очікується пожвавлення внутрішніх продажів. Кондитери почнуть готуватися до Великодньої торгівлі. Та й мережі зазвичай під свята збільшують замовлення консервів", - зауважили аналітики.

Водночас вони не прогнозують найближчим часом ріст цін на молочні консерви.

"Великої потреби для цього у виробників немає, рентабельність випуску згущеного молока в цьому сезоні і так не була збитковою, а зараз ще й сире молоко подешевшало. Стрімке збільшення виробництва молочних консервів здається вже припинилося, внутрішній ринок виглядає насиченим", - зауважили у галузевому виданні і додали, що нарощування випуску продукції може стимулювати тільки збільшення зовнішнього попиту.

Теги: #великодень #молочна_продукція

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