Експорт української молочки у травні збільшився на 25%, лідирує вершкове масло

Україна у травні 2025 року експортувала 14,88 тис. тонн молочних продуктів на суму $50,83 млн, порівняно з попереднім місяцнм натуральні обсяги експорту збільшилися на 25%, а з травнем 2024 року - на 14%, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

В галузевій асоціації зауважили, що експортна виручка збільшилася на 32% відносно квітня і на 48% відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна експортувала 57,97 тис. т (+17%) молочних продуктів на суму $179,32 млн (+57%).

Натуральні обсяги експорту у травні зросли відносно квітня на масло вершкове - до 2,89 тис. тонн (+61%), молоко та вершки, згущені - 5,04 тис. тонн (+31%), молочну сироватку - 1,70 тис. тонн (+19%), морозиво - 2,24 тис. тонн (+18%), маслянку - до 500 тонн (+5%), сири - до 1,29 тис. тонн (+2%). Зменшилися лише обсяги постачань молока та вершків, не згущених до 1,19 тис. тонн (-2% до квітня та -45% до травня минулого року).

Відносно травня минулого року найбільше виросли поставки на зовнішні ринки масла вершкового (+464%), молока та вершків, згущених (+58%), маслянки (+51%), морозива (+25%), сирів (+22%).

Крім того, грошова виручка відносно квітня за відвантажену продукцію за деякими позиціями зросла, зокрема, на масло вершкове — до $20,51 млн (+61%), молоко та вершки, згущені — до $12,98 млн (+32%), морозиво — до $8,06 млн (+14%), сири — до $6,02 млн (+2%). Скоротилася виручка за експортовані молоко та вершки, не згущені до $1 млн (-7%) та маслянку — до $685 тис. (-5%).

Порівняно з травнем 2024 року найбільше зросла грошова виручка за експорт масла вершкового (+557%), згущених молока і вершків (+70%), маслянки (+53%), морозива (+37%), сирів (+30%), молочної сироватки (+7%). При цьому виручка від експорту скоротилася за не згущені молоко та вершки на 28%.

За інформацією галузевої асоціації, Україна у січні-травні 2025 року наростила відносно аналогічного періоду минулого року натуральні обсяги експорту молока та вершків, згущених до 18,34 тис. тонн (+55%), маслянки до 2,25 тис. тонн (+41%), масла вершкового до 7,85 тис. тонн (+314%), сирів до 5,74 тис. тонн (+23%) та морозива до 7,02 тис. тонн (+28%). Виторг за цей період зріс за експортоване молоко та вершки, згущені до $46,89 млн (+55%), маслянку до $3,28 млн (+56%), молочну сироватку до $7,30 млн (+15%), масло вершкове до $56,24 млн (+368%), сири до $26,61 млн (+31%), морозиво до $25,38 млн (+38%).

Водночас Україна в травні імпортувала 5,05 тис. тонн молочних продуктів на суму $26,32 тис. Відносно квітня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 2%, а відносно травня 2024 року збільшилися на 18%.

Імпорт молочних продуктів у січні-травні 2025 року становив 25,61 тис. тонн (+11%) на суму $128,63 млн (+14%). Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (64%).

"Зовнішньоторговельне сальдо в травні було позитивним і становило $24,54 млн", — резюмували в галузевому об`єднанні.