Події

11:56 07.04.2023

Понеділок 17 квітня після Великодня не буде вихідним днем у 2023 році

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Понеділок 17 квітня після Великодня не буде вихідним днем у 2023 році

 Понеділок 17 квітня після Великодня у зв'язку з воєнним станом не буде вихідним днем у 2023 році.

У 2023 році свято Великодня для християн східного обряду припадає на 16 квітня (неділя).

Згідно з трудовим законодавством, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем (субота та неділя), вихідний день переносять на наступний після святкового або неробочого.

Водночас на період дії воєнного стану ця норма не застосовується, у зв'язку з чим 17 квітня (понеділок) у 2023 році буде робочим днем.

Теги: #вихідні #великодень

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