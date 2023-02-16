Більшу частину України у п'ятницю-суботу очікує прохолодна погода з мокрим снігом

У більшій частині України протягом найближчих двох днів очікується прохолодна погода з мокрим снігом, іноді з дощем, але у південних регіонах весна вже вступає у свої права: в Одеській області та Криму температурний стовпчик удень підніметься до 10-12° вище нуля.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 17 лютого, вдень очікується невеликий мокрий сніг, у західних областях мокрий сніг із дощем. Температура на Лівобережжі вночі 5-10° морозу, у східних областях до 14° нижче нуля, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині, Львівській та Волинській областях 3-8° тепла, на Одещині до 11° тепла.

У столиці України 17 лютого температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла, вдень можливий сніг.

У суботу, 18 лютого, синоптики також очікують мокрий сніг, удень із дощем, уночі - без істотних опадів. Температура на Лівобережжі вночі 3-8° морозу (у східних областях до 16° морозу), вдень 0-5° тепла, на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській області та Криму 7-12°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с.

У суботу в Києві вночі очікується помірний мокрий сніг, удень невеликий дощ, із поривами вітру до 17-20 м/с. Температура вночі 0-2°, вдень 7-9° тепла.