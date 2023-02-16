Ворожий снаряд влучив у будинок у Бериславському районі, загинула подружня пара - Херсонська обладміністрація

Двоє мирних жителів с. Зміївка Бериславського району Херсонської області загинули внаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами вранці у четвер.

"Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя - чоловік та жінка. На світанку в їхню оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей… Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонської області", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.