Події

11:52 16.02.2023

Ворожий снаряд влучив у будинок у Бериславському районі, загинула подружня пара - Херсонська обладміністрація

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Ворожий снаряд влучив у будинок у Бериславському районі, загинула подружня пара - Херсонська обладміністрація

Двоє мирних жителів с. Зміївка Бериславського району Херсонської області загинули внаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами вранці у четвер.

"Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя - чоловік та жінка. На світанку в їхню оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей… Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонської області", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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