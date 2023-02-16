Вночі українські військові знищили 16 ракет

У ніч проти четверга українські військові знищили 16 ракет типу Х-101/Х-555, "Калібр" та Х-59, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у четвер вранці.

Загалом ворог випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

"Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя", - наголошується в повідомленні.

Частина крилатих ракет Х-22 вразила об'єкти критичної інфраструктури, оскільки зараз "на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет".