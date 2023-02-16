Голова Світового банку має намір залишити свою посаду до кінця червня

Президент Світового банку Девід Малпасс повідомив про намір залишити свою посаду до кінця червня поточного року, повідомляє міжнародна фінансова організація.

"Малпасс сьогодні поінформував Раду директорів про намір залишити свою посаду до кінця фінансового року групи Банку - 30 червня, пропрацювавши на цій посаді більше чотирьох років", - йдеться в повідомленні СБ. "Останні чотири роки були одними з найбільш визначних у моїй кар'єрі. Досягши значного прогресу і після довгих роздумів, я вирішив зайнятися вирішенням нових завдань", - наводить сайт Організації слова Малпасса.

У свою чергу американський міністр фінансів Джанет Єллен подякувала Малпассу за виконану роботу і заявила, що США "запропонують кандидата на посаду голови Світового Банку".

"США сподіваються, що Виконавча рада проведе транспарентний (...) та оперативний процес висування кандидатур на посаду наступного президента Світового банку", - наголошується в заяві Єллен.