Зниження вантажообігу Зернової ініціативи спричинено діями російських інспекторів, які щодня виконують лише половину планових оглядів

Зниження вантажообігу в рамках Зернової ініціативи відбувається в результаті цілеспрямованих дій російських інспекторів, які постійно затримують огляд суден, при цьому російські судна інспекції не підлягають взагалі, заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Представники РФ при спільному координаційному центрі в Стамбулі постійно затримують огляд суден, які йдуть через Босфор. Щодня із запланованих інспекцій здійснюється лише половина. Це призводить до зниження вантажообігу в рамках Зернової ініціативи. На сьогодні чергу становить близько 140 суден Зернової ініціативи. При цьому російські судна інспекції не підлягають взагалі", - сказав він у відео, розміщеному у телеграм-каналі Одеської ОВА в середу.

Голова ОВА наголосив, що "ворог свідомо і систематично продовжує затримувати роботу Зернового коридору, підриваючи Зернову ініціативу. Окупанти перешкоджають мореплаванню у Чорному морі та вільному доступі продовольства на світовий ринок".

"Міжнародне співтовариство має звернути на це увагу і вжити рішучих дій", - сказав Марченко, додавши: "або надати нам необхідну кількість танків і літаків для перемоги України, тоді питання зникне саме собою разом із окупантом".