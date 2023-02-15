Події

20:30 15.02.2023

Зниження вантажообігу Зернової ініціативи спричинено діями російських інспекторів, які щодня виконують лише половину планових оглядів

1 хв читати
Зниження вантажообігу Зернової ініціативи спричинено діями російських інспекторів, які щодня виконують лише половину планових оглядів

Зниження вантажообігу в рамках Зернової ініціативи відбувається в результаті цілеспрямованих дій російських інспекторів, які постійно затримують огляд суден, при цьому російські судна інспекції не підлягають взагалі, заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Представники РФ при спільному координаційному центрі в Стамбулі постійно затримують огляд суден, які йдуть через Босфор. Щодня із запланованих інспекцій здійснюється лише половина. Це призводить до зниження вантажообігу в рамках Зернової ініціативи. На сьогодні чергу становить близько 140 суден Зернової ініціативи. При цьому російські судна інспекції не підлягають взагалі", - сказав він у відео, розміщеному у телеграм-каналі Одеської ОВА в середу.

Голова ОВА наголосив, що "ворог свідомо і систематично продовжує затримувати роботу Зернового коридору, підриваючи Зернову ініціативу. Окупанти перешкоджають мореплаванню у Чорному морі та вільному доступі продовольства на світовий ринок".

"Міжнародне співтовариство має звернути на це увагу і вжити рішучих дій", - сказав Марченко, додавши: "або надати нам необхідну кількість танків і літаків для перемоги України, тоді питання зникне саме собою разом із окупантом".

 

 

 

 

Теги: #судна #одеса #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 15.02.2023
СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

10:37 15.02.2023
Україна закликає ООН і Туреччину вимагати від РФ негайного припинення затримок у роботі "зернового коридору" - заява Кулеби та Кубракова

Україна закликає ООН і Туреччину вимагати від РФ негайного припинення затримок у роботі "зернового коридору" - заява Кулеби та Кубракова

12:12 07.02.2023
Одеські дитсадки повертаються до звичайного графіка роботи, у школах канікули до кінця тижня – мерія

Одеські дитсадки повертаються до звичайного графіка роботи, у школах канікули до кінця тижня – мерія

19:13 06.02.2023
В Одесу вже привезли 82 генератори

В Одесу вже привезли 82 генератори

07:49 06.02.2023
Через ситуацію з електрозабезпеченням, 6 і 7 лютого у навчальних закладах Одеси оголошено канікули

Через ситуацію з електрозабезпеченням, 6 і 7 лютого у навчальних закладах Одеси оголошено канікули

15:05 05.02.2023
Для підтримки життєзабезпечення в Одесі і в найближчих районах підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі

Для підтримки життєзабезпечення в Одесі і в найближчих районах підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі

15:01 05.02.2023
Глава "Укренерго": до кінця робочого тижня ситуація з електропостачанням Одеської області має суттєво покращитися

Глава "Укренерго": до кінця робочого тижня ситуація з електропостачанням Одеської області має суттєво покращитися

14:46 05.02.2023
Шмигаль: ситуація з е/е в Одесі складна, але ми працюємо 24/7, щоб якомога швидше її вирішити і повернути світло в будинки людей

Шмигаль: ситуація з е/е в Одесі складна, але ми працюємо 24/7, щоб якомога швидше її вирішити і повернути світло в будинки людей

14:15 05.02.2023
В Одесі та Одеському районі світло даватимуть за графіком: 2 години через 8 годин - ДТЕК

В Одесі та Одеському районі світло даватимуть за графіком: 2 години через 8 годин - ДТЕК

07:21 05.02.2023
Незважаючи на складну ситуацію з е/е в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі

Незважаючи на складну ситуацію з е/е в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати у низці штурмових загонів "Вагнера" та підрозділах 2-го армійського корпусу РФ досягають 80% особового складу

Українські ракетники уразили пункт управління ворога та два склади з боєприпасами

Генштаб: Війська РФ за добу завдали 17 авіаударів, здійснили 28 обстрілів із РСЗВ

Японія продовжила екстрену грантову допомогу у розмірі $550 тис. для підтримки України у зимовий період - МЗС

На бахмутському напрямку за добу сталося 25 бойових зіткнень, точаться жорстокі бої - спікер Східного угруповання ЗСУ

ОСТАННЄ

У четвер у Києві відновлять роботу тролейбусні та трамвайні маршрути – Кличко

У Покровську завершено рятувальну операцію, в результаті удару по багатоповерхівці троє людей загинули, одинадцять поранено

Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків Leopard 2

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану співпрацю на міжнародних майданчиках

В Україні почали розсилати повістки до суду через Viber

Україна самостійно вестиме облік і контроль рухомого складу через "Укрзалізницю"

Прем'єри України та Швеції обговорили співпрацю у військовій та енергетичній сферах

Втрати у низці штурмових загонів "Вагнера" та підрозділах 2-го армійського корпусу РФ досягають 80% особового складу

Уряд Швейцарії спробує домогтися конфіскації активів оточення Януковича

У Київській області у четвер проводитимуться вибухові роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА