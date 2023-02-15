Події

18:19 15.02.2023

Прем'єр-міністр Швеції відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від окупації та воєнних дій

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Прем'єр-міністр Королівства Швеції Ульф Крістерссон відвідав Київську область - місця, які постраждали під час окупації та бойових дій, повідомляється на сайті Київської обласної військової адміністрації.

"Прем'єр-міністр Швеції був вражений руйнуваннями, яких завдала російська армія", - наголошується в повідомленні КОВА в середу.

Він побував у м. Бородянка, с. Калинівка Бучанського району й поспілкувався з представниками 114 бригади ТрО Київської області.

"У поїздці його супроводжували т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко, заступник голови КОВА Віталій Власюк, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. На окремих локаціях до делегації також долучилися генеральний прокурор України Андрій Костін, представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, представники 114 окремої бригади територіальної оборони Київщини, місцевої влади та інші учасники", - інформує КОВА.

Серед місць, які відвідав Ульф Крістерссон, – об'єкти, які раніше пошкодили окупанти. Зокрема, йдеться про Центр надання адміністративних послуг у Бородянці. Приміщення, де розміщувався ЦНАП, було зруйноване під час бойових дій на Київщині. Наразі там завершується будівництво модульної конструкції для розміщення центру.

Прем’єр-міністр побував також на підприємстві "Сканія Україна". Це представництво в Україні найбільшого шведського виробника автобусів і вантажних автомобілів, а також їх обслуговування. Під час активних боїв у регіоні будівля зазнала пошкоджень та все одно продовжує працювати.

 

Теги: #швеція #київська_область #крістерссон

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