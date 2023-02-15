Повітряна тривога на Київщині пов'язана з ворожими повітряними кулями - Ігнат

Повітряна тривога у Київській області пов'язана з ворожими повітряними кулями, запусками яких противник намагається відвернути увагу української протиповітряної оборони, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Потрібно розуміти, що повітряна куля сама собою летить у повітрі, але коли відбувається робота по ній засобами нашими вогневими, можуть уламки ракет завдати шкоди", - пояснив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він назвав такі дії росіян "дідівськими" методами.

"Це звичайна куля, метрів півтора, діаметр може бути різним. Імовірно, газом летить вгору, на шнурку прикріплений кутовий відбивач, станція радіолокації", - пояснив спікер.

Водночас він зазначив, що це є повітряною ціллю, і Повітряним силам потрібно відповідно на неї реагувати.

"Яка мета? Відвернути увагу, концентрацію уваги, адже ми маємо на це реагувати. Противник хоче, щоб ми витрачали на ці повітряні кулі, які нічого не варті, свої сили та засоби", - зазначив він.