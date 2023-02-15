Події

13:40 15.02.2023

У Покровську вже 12 поранених унаслідок удару окупантів по багатоповерхівці, щонайменше двох шукають під завалами

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У Покровську вже 12 поранених унаслідок удару окупантів по багатоповерхівці, щонайменше двох шукають під завалами

Кількість поранених унаслідок удару російських окупантів по багатоповерховому житловому будинку в м. Покровську Донецької області зросла до 12 осіб, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На 13:00 відомо про 12 поранених цивільних у Покровську. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами", - написав Кириленко у телеграмі у середу.

За його словами, у місті розгорнуть оперативний штаб допомоги постраждалим.

"Мешканці, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним. Крім того, надається психологічна та медична допомога усім, хто цього потребує", - написав Кириленко.

Близько 10:00 в середу російські окупанти обстріляли житловий мікрорайон "Сонячний" у Покровську. За уточненою інформацією, вони завдали удару по багатоповерховому житловому будинку з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Раніше повідомлялося про двох поранених цивільних осіб, яких вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду.

Теги: #удар #поранені #покровськ

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