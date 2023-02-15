Події

07:41 15.02.2023

У російських таборах перевиховання та усиновлення утримують понад 6 тис. дітей, вивезених з України

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У російських таборах перевиховання та усиновлення утримують понад 6 тис. дітей, вивезених з України

У РФ створено табори для політичного перевиховання та усиновлення понад 6 тис. дітей, яких систематично вивозили з України, повідомили у Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я.

"Більшість із них (центрів – ІФ У) є оздоровчими таборами, куди дітей привозять нібито на відпочинок, а інші є установами, що використовуються для розміщення дітей, переданих на виховання або усиновлення в Росії. Ці результати показують, що більшість таборів займалися проросійськими зусиллями з перевиховання, а деякі табори проводили військову підготовку дітей або зупиняли повернення дітей до батьків в Україну", – йдеться у звіті.

У таборах утримують понад 6 тис. вивезених з України дітей. Їхній вік від 4 місяців до 17 років. Згідно з оприлюдненим звітом Лабораторії, у Росії створили не менше 43 таборів, зокрема в Криму.

"Серед таборів 12 зосереджені навколо Чорного моря, 7 – в окупованому Криму і 10 – навколо міст Москви, Казані та Єкатеринбурга. Одинадцять таборів розташовані на відстані понад 500 миль від кордону України з Росією, зокрема два табори у Сибіру та один на Далекому Сході Росії. Точна кількість об'єктів, ймовірно, значно більша за 43", – сказано в документі.

У Лабораторії наголошують, що основною метою таборів є політичне перевиховання – щонайменше 32 (78%) табори, виявлені Єльським комітетом з прав людини, займаються систематичним перевихованням, яке знайомить українських дітей з орієнтованою на Росію академічною, культурною, патріотичною і/або військовою освітою.

"Численні табори, схвалені Російською Федерацією, рекламуються як "програми інтеграції" з очевидною метою інтеграції дітей з України у бачення російською владою національної культури, історії та суспільства", – констатували дослідники.

 

 

 

Теги: #діти #війна #росія

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