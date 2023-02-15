На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" не став запроваджувати обмеження споживання електроенергії областям на середу, 15 лютого, що спостерігається вже четверту добу поспіль, свідчать повідомлення операторів системи розподілу у соцмережах.

"Укренерго" не запроваджувала обмеження споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", – йдеться у повідомленні ДТЕК у вівторок увечері у телеграм-каналі групи.

Там також уточнили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" у деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Як зазначили у ДТЕК, саме через мережеві обмеження стабілізаційні відключення діятимуть завтра на Одещині.

"Черговий день без обмежень. Система працює, дефіцит покривається посиленою роботою ГЕС. Виведено в роботу ще один блок однієї з електростанцій. Водночас тривають ремонтні роботи. На завтра сподіваємося працювати без обмежень генерації", – повідомив зі свого боку голова енергопостачальника. YASNO Сергій Коваленко.

Водночас він зазначив, що не слід забувати про мережеві обмеження.

"Там, де інфраструктура не дає змоги передавати належні обсяги електроенергії, застосовуються стабілізаційні графіки", – пояснив Коваленко.

"З огляду на те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з розподілом електроенергії, завтра відключень не буде. Однак у разі перевантаження мереж або інших непередбачених обставин можуть бути відновлені відключення за графіками", - йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобленерго" у фейсбуці.

Про плани пройти 15 лютого без застосування графіків погодинних відключень повідомили своїх абонентів у фейсбук, зокрема "Полтаваобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Вінницяобленерго", "Рівнеобленерго", "Закарпаттяобленерго".

"Хмельницькобленерго", зокрема, зазначило, що через мережеві обмеження зберігається ймовірність застосування погодинних відключень у північних громадах області. "Але такі відключення можуть охоплювати лише основні черги в період вечірнього максимуму і виключно у разі гострої необхідності – тобто, щоб уникнути аварійних пошкоджень електромереж", – пояснив обласний мережевий оператор.

Водночас усі оператори вкотре закликали споживачів розумно та економно використовувати електроприлади, щоб уникнути підвищення енергоспоживання і, як наслідок, запровадження стабілізаційних відключень.