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18:37 14.02.2023

У справі Укргазбанку повідомлено про підозру ще 10 фігурнатів – САП

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У справі Укргазбанку повідомлено про підозру ще 10 фігурнатів – САП

Антикорупційні органи України повідомили про підозру ще 10 фігурантів справи щодо протиправної діяльності посадових осіб Укргазбанку, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

У САП наголошують, що, за версією слідства, працівники банку саме з цими фігурантами, які нібито як "агенти" банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку "винагороди".

"З'ясувалося, що більшість із цих суб'єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі в цій схемі й після отримання коштів припиняли свою діяльність", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що п’ятеро фігурантів перебувають за кордоном, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

"На сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і ексголова правління Укргазбанку", - зазначено в повідомленні.

У САП нагадують, що керівництво банку, маючи інформацію про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використало її для розкрадання коштів.

Слідство встановило, що протягом 2014-2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

6 жовтня 2022 року у зазначеному кримінальному провадженні про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких колишній голова правління Укргазбанку, колишні та нинішні чиновники банківських установ.

 

Теги: #укргазбанк #сап

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