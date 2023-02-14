Окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках та активізували використання авіації - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти, незважаючи на великі втрати, поки що не відмовляються від намірів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, ідеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Збройних сил України у фейсбуці.

Як зазначається у зведенні, противник "продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках". Активно діє ворожа авіація.

Водночас, за даними Генштабу, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.