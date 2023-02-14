Кабмін призначив Павлюка першим заступником міністра оборони та 5 заступників міністра внутрішніх справ

Кабінет Міністрів призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка призначено на посаду першого заступника міністра.

У зв'язку з новими призначеннями Кабмін звільнив генерал-полковника Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони та Олега Гайдука – з посади заступника міністра оборони з цифрового розвитку.

Водночас, як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, Руснак і Гайдук залишаються в команді міністерства і будуть залучені до роботи як радники міністра.

Як повідомлялося, 4 січня Кабмін звільнив заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Крім того, як повідомив Мельничук, Кабмін у вівторок призначив п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ.

За його словами, заступниками міністра внутрішніх справ призначили Богдана Драп’ятого, Катерину Павліченко, Олексія Сергєєва, Василя Тетерю та Леоніда Тимченка. Державним секретарем міністерства призначено Інну Ящук.

Як повідомлялося, 10 лютого Кабмін звільнив п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ.

Верховна Рада 7 лютого призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.