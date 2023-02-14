У Франції розпочалося навчання 18 українських прокурорів і поліцейських із розслідування воєнних злочинів

18 прокурорів і поліцейських України розпочали навчальний курс у Парижі з розслідування воєнних злочинів у Парижі, повідомило посольство Франції в Україні.

"13 лютого 18 прокурорів і поліцейських України розпочали навчальний курс із розслідування воєнних злочинів у Парижі. Курс, організований посольством Франції в Україні та Національною школою суддів Франції, відкрив Костянтин Аблазов, радник-посланник посольства України у Франції", - йдеться у твіттері посольства.