Події

13:03 14.02.2023

У Франції розпочалося навчання 18 українських прокурорів і поліцейських із розслідування воєнних злочинів

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У Франції розпочалося навчання 18 українських прокурорів і поліцейських із розслідування воєнних злочинів

18 прокурорів і поліцейських України розпочали навчальний курс у Парижі з розслідування воєнних злочинів у Парижі, повідомило посольство Франції в Україні.

"13 лютого 18 прокурорів і поліцейських України розпочали навчальний курс із розслідування воєнних злочинів у Парижі. Курс, організований посольством Франції в Україні та Національною школою суддів Франції, відкрив Костянтин Аблазов, радник-посланник посольства України у Франції", - йдеться у твіттері посольства.

 

Теги: #прокуратура #навчання #поліція #франція

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