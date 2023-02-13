Акціонери "Запоріжсталі" мають намір затвердити гендиректором Слободянюка

Акціонери Запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь" мають намір затвердити генеральним директором підприємства Романа Слободянюка, який до цього виконував ці обов'язки.

Згідно з офіційним повідомленням компанії в системі НКЦПФР у понеділок увечері, кадрове питання винесене на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів "Запоріжсталі", які пройдуть дистанційно 16 березня поточного року.

При цьому акціонери розглянуть питання про припинення повноважень гендиректора підприємства Олександра Мироненка з 1 січня 2023 року, на місце якого буде затверджено Слободянюка і з ним буде укладено відповідний контракт.

Як повідомлялося, Мироненко, який очолював за сумісництвом "Запоріжсталь", з 1 січня 2023 року продовжує роботу як операційний директор "Метінвесту". В.о. генерального директора меткомбінату "Запоріжсталь" було призначено Слободянюка, до цього - директора з виробництва операційної дирекції групи "Метінвест".

"Запоріжсталь" - одне з великих промислових підприємств України, продукція якого широко відома та користується попитом на внутрішньому ринку та в багатьох країнах світу.

За даними НДУ на третій квартал 2022 року, у власності компанії ТОВ "Київ сек'юритиз груп" - 24,5003% акцій "Запоріжсталі", ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент" (обидва - Київ, зареєстровані за однією адресою) - 11,2224%, Global Steel Investments Limited (Велика Британія) – 12,3466%, Metinvest B.V. (Нідерланди) - 47,0032%.

Раніше повідомлялося, що ефективна частка володіння групою "Метінвест" акціями меткомбінату "Запоріжсталь" залишається на рівні 49,9%.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".