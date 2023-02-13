Засновник благодійного фонду "Повернись живим" Дейнега повідомив, що може бути призначений заступником міністра оборони
Засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега повідомив, що він близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації.
"Я пишу цей пост трохи раніше ніж збирався, але може так і краще. Так, це дійсно правда. Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації", - написав він у фейсбуці.
Крім цього, Дейнега заявив, що "ця пропозиція старша за скандал з яйцями".
"Він тільки прискорив призначення на пару тижнів. Більше ніяк вони не пов'язані. Більше того, скажу, свого часу від нього я вже раз відмовився", - повідомив він.
За словами Дейнеги, це не перша пропозиція і за час повномасштабної війни, і в цілому.
"Я не планую залишатися на цій посаді більше двох років і намагатимуся піти раніше, але залишивши після себе хороший організм, який функціонує без мене. Організм, який працює виключно в національних інтересах і за який не соромно", - повідомив він.
Також Дейнега зазначив, що перші 100 днів роботи не збирається давати інтерв'ю чи виступати на ТБ.
"Попереду багато роботи. А у графі "стаж на державній службі" у мене гордо стоїть 0 днів. Менеджерська і технічна освіта у мене завжди з собою, але держслужба – це вже нова спеціальність. І я не хочу робити заяв, яких потім буду соромитися ”, - заявив він.
Громадський діяч додав, що у наступні два дні у нього заплановані зустрічі та дзвінки із ключовими партнерами у владі, Збройних силах, а також "із частиною потенційних критиків".
"Про рішення кабміну ви дізнаєтесь завтра. Про моє я повідомлю, як тільки воно стане остаточним", - написав він.