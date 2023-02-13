Окупанти завдали двох ракетних та 16 авіаударів по Україні за добу – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 15 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню за добу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Обстріляли райони 59 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зокрема міста Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.

"Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України", - наголошується у зведенні.