Події

18:52 13.02.2023

Окупанти завдали двох ракетних та 16 авіаударів по Україні за добу – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти завдали двох ракетних та 16 авіаударів по Україні за добу – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 15 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню за добу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Обстріляли райони 59 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зокрема міста Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.

"Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України", - наголошується у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 13.02.2023
Напередодні Рамштайну Залужний обговорив із головкомом сил НАТО в Європі питання військової допомоги та перспективи військових дій

Напередодні Рамштайну Залужний обговорив із головкомом сил НАТО в Європі питання військової допомоги та перспективи військових дій

19:02 13.02.2023
Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

17:16 13.02.2023
РФ зміцнює оборону в окупованій частині Запорізької області – британська розвідка

РФ зміцнює оборону в окупованій частині Запорізької області – британська розвідка

16:41 13.02.2023
Столтенберг: Неякісність військ Росія компенсує їхньою кількістю, і темпи витрат боєприпасів в Україні перевищують нинішні темпи виробництва, їх треба нарощувати

Столтенберг: Неякісність військ Росія компенсує їхньою кількістю, і темпи витрат боєприпасів в Україні перевищують нинішні темпи виробництва, їх треба нарощувати

15:46 13.02.2023
Передчасні мирні переговори натраплять на запеклий опір в Україні – Мюнхенський звіт про безпеку

Передчасні мирні переговори натраплять на запеклий опір в Україні – Мюнхенський звіт про безпеку

15:19 13.02.2023
Столтенберг: Путін готується не до миру, а до нового наступу, ми продовжимо забезпечувати Україну для перемоги

Столтенберг: Путін готується не до миру, а до нового наступу, ми продовжимо забезпечувати Україну для перемоги

15:17 13.02.2023
Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

10:15 13.02.2023
РФ використовує твердження про те, що Україна нібито не спроможна перемогти Росію через нерівність сил, щоб пом'якшити власні невдачі на полі бою, - ISW

РФ використовує твердження про те, що Україна нібито не спроможна перемогти Росію через нерівність сил, щоб пом'якшити власні невдачі на полі бою, - ISW

07:16 13.02.2023
За минулу добу ворог завдав чотири ракетних ударів

За минулу добу ворог завдав чотири ракетних ударів

07:12 13.02.2023
За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Резніков вніс кандидатури на нових заступників на погодження, імен не назвав

Столтенберг не виключає, що після війни союзники з НАТО зможуть бути стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для України

Столтенберг: Путін готується не до миру, а до нового наступу, ми продовжимо забезпечувати Україну для перемоги

Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

ОСТАННЄ

Нетаньягу на тлі багатотисячних протестів закликав опозицію Ізраїлю припинити "штовхати країну до анархії"

Унаслідок обстрілу села Інгулець на Херсонщині загинула жінка та поранено чоловіка

Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

Україна збільшує тоннажність суден "зернової ініціативи" для часткового вирішення питання черги, що зросла до 145 суден

ВР пропонують законодавчо встановити 25 лютого Днем українки, 9 березня –Шевченковим днем, а за Днем матері закріпити другу неділю травня

Прикордонники вдруге затримали росіянина, який намагався нелегально потрапити в Україну

Найближчими днями затопить заплаву Дніпра біля Чернігова та частково низку сіл – ДСНС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії подальшу співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА