Міністри оборони країн НАТО обговорять 14-15 лютого у Брюсселі захист критично важливої інфраструктури

Захист критично важливої інфраструктури країн Північноатлантичного альянсу займатиме важливе місце на порядку денному наради міністрів оборони НАТО 14-15 лютого в Брюсселі, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

"НАТО працює над цим уже багато років, і ми виводимо цю роботу на новий рівень. Я вирішив створити нову координаційну групу в штаб-квартирі НАТО, щоб скласти карту наших вразливостей та взаємодіяти з промисловістю. Це зміцнить наші зусилля щодо запобігання та протидії загрозам критично важливій інфраструктурі, зокрема підводні кабелі та трубопроводи", - сказав Столтенберг у понеділок на пресконференції з нагоди майбутньої міністерської зустрічі.

Він повідомив, що лідери держав-членів НАТО на саміті організації у Вільнюсі 11-12 липня ухвалять подальше рішення щодо активізації роботи у цій галузі.

"Ми також тісно співпрацюватимемо з Євросоюзом через цільову групу НАТО-ЄС щодо стійкості критично важливої інфраструктури", - додав генсек Північноатлантичного альянсу.

Крім того, Столтенберг заявив про необхідність учасників альянсу збільшувати витрати на оборону для підтримки функціонування всіх програм блоку.

"Вся наша робота вимагає постійного збільшення видатків на оборону. Міністри оборони обговорять проблему підтримки та збільшення рівня видатків на оборону в альянсі", - сказав він.

"Вісім років поспіль ми збільшуємо витрати. Я очікую, що ми й надалі збільшуватимемо оборонні витрати цього року", - зазначив Столтенберг.