Події

11:30 13.02.2023

РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

2 хв читати

Росія в обхід санкцій удосконалює свої безпілотні літальні апарати, що застосовуються у війні проти України. Так, у новій модифікації БПЛА "Орлан", збитого українськими військовими, виявили сучасний чип американської компанії AMD Xilinx, який є продуктом подвійного призначення та підпадає під дію санкцій, розповів співзасновник "Монобанку" та виробник українських безпілотників "Довбуш Т10" Володимир Яценко.

"Ефективність санкцій залежить від того, які зусилля докладаються, щоб вони не порушувалися. Два тижні тому ми препарували "тушку" збитого російського дрона "Орлан" і в модулі радіозв'язку знайшли найсучасніший і найпотужніший чип. Такий самий чіп є в іранському "Шахеді", а також використовується в системах наведення російських ракет. На жаль, це чип американської компанії AMD Xilinx, він коштує понад $2 тис. і є продуктом подвійного призначення, тобто не продається без певних ліцензій", - розповів Яценко в ефірі телемарафону в понеділок.

Він наголосив, що крім запровадження санкцій має виконуватися робота з відстеження та переривання незаконних шляхів постачання військових технологій до заборонених країн.

"Двигуни можна встановити і китайські, але без новітніх технологій створити сучасний безпілотник неможливо. В Україну зараз приїхала інспекція зі США, яка контролює використання військової допомоги, сподіваюся, що вони побачать цей нонсенс: коли ми витрачаємо американські ракети, щоб збивати ворожі БПЛА, тобто кошти американського народу, а ці дрони літають на американських чипах", - зазначив Яценко.

Він наголосив, що українські виробники БПЛА також мають удосконалювати свої технології, щоб забезпечити перевагу перед ворогом.

"Оскільки російські дрони покращили свої характеристики, ми також маємо вдосконалювати свої технології, щоб бути на два кроки попереду. Можу сказати, що на сьогодні ми створили справді надсучасні технології в певному сегменті, зокрема це сегмент пластиків. Ми сьогодні працюємо з матеріалами, які міцніші за метали й використовуються в авіаційній промисловості, зокрема такими світовими гігантами, як Boeing і Airbus. І це дає змогу здійснити відрив за рівнем БПЛА від Росії та Ірану. Але й вони не стоять на місці. "Орлан" - це досить якісний безпілотник, тому ми повинні рухатися швидше і в нових технологіях, і в нових комплектуючих", - наголосив Яценко.

Теги: #рф #яценко #санкції #монобанк #орлан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 13.02.2023
РФ використовує твердження про те, що Україна нібито не спроможна перемогти Росію через нерівність сил, щоб пом'якшити власні невдачі на полі бою, - ISW

РФ використовує твердження про те, що Україна нібито не спроможна перемогти Росію через нерівність сил, щоб пом'якшити власні невдачі на полі бою, - ISW

19:29 12.02.2023
ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

17:16 12.02.2023
ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відтермінує її

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відтермінує її

12:34 12.02.2023
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 фізосіб, пов'язаних з РФ

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 фізосіб, пов'язаних з РФ

16:02 11.02.2023
Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

Подоляк: тільки 9% з майже 1,5 тис. світових компаній покинули ринок Росії за рік війни проти України

10:50 11.02.2023
Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

08:27 11.02.2023
Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

08:12 11.02.2023
США запровадили санкції щодо кількох колишніх і нинішніх болгарських чиновників

США запровадили санкції щодо кількох колишніх і нинішніх болгарських чиновників

07:50 11.02.2023
Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

05:27 11.02.2023
США ввели санкції щодо кількох колишніх та нинішніх болгарських чиновників

США ввели санкції щодо кількох колишніх та нинішніх болгарських чиновників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

Захист українського неба, формування запасу міцності з боєприпасів та тренінгові програми для військових - головні питання "Рамштайн-9"

За добу ЗС України знищили 560 окупантів, 3 танки

Санкції проти атомної галузі Росії мають стати частиною глобальних санкцій

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

ОСТАННЄ

Зеленський представив колективу МВС міністра Клименка

В Україні заочно судитимуть окупаційного міністра охорони здоров'я Криму

Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Василя Малюка

Набув чинності наказ Міносвіти про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів

СБУ затримала в Києві колаборанта, який намагався сховатися в лавах представництва Червоного Хреста

Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

В Україні очікується незначне потепління, подекуди сніг із дощем

Кличко: Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції

Відсутність дефіциту е/е дає можливість "Укренерго" відмовитися від лімітів її споживання другий день поспіль

Українські рятувальники за минулу добу надали медичну допомогу трьом людям у постраждалій від землетрусу Туреччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА