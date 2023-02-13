Події

12:38 13.02.2023

Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

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Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія готує диверсійні дії з метою здійснення державного перевороту в республіці.

На брифінгу в понеділок у Кишиневі вона нагадала, що нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського щодо плану Москви дестабілізувати ситуацію в Молдові були підтверджені Службою інформації та безпеки республіки.

Такі плани "підривних дій на території нашої країни – це не новина", сказала Санду. За її словами, "такі спроби здійснювалися і раніше, восени минулого року. Але вони не були реалізовані завдяки рішучим діям наших органів безпеки".

"Акцент робився на енергетичну кризу, щоб спровокувати невдоволення населення та здійснити агресивні дії під час протестів", - зазначила глава держави.

Вона закликала зберігати спокій, зазначивши, що органи безпеки вживають необхідних заходів.

Теги: #молдова

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