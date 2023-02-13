Події

07:28 13.02.2023

Велика Британія проведе перевірку безпеки після повідомлень про черговий об'єкт, збитий у небі над США

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Велика Британія проведе перевірку безпеки після повідомлень про черговий об'єкт, збитий у небі над США

Велика Британія проведе перевірку безпеки після того, як військові США збили низку об'єктів у своєму повітряному просторі, зокрема китайський аеростат.

"Велика Британія та її союзники розглянуть, що означають ці вторгнення в повітряний простір для нашої безпеки. Ця подія є ще однією ознакою того, як картина глобальних загроз змінюється на гірше", - цитують міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса місцеві ЗМІ.

Зазначається, що перевірку буде проведено для визначення необхідності внесення змін до системи спостереження за британським небом.

Заява Воллеса відбулася після того, як американські винищувачі збили "невідомий об'єкт" над озером Гурон у неділю.

Цей об'єкт став четвертим, збитим над територіями США та Канади: раніше два були знищені біля узбережжя Південної Кароліни та над Аляскою, один – у повітряному просторі Канади над Юконом.

Щонайменше перший із них, за твердженням Пентагону, був розвідувальним. Його поява в повітряному просторі США призвела до дипломатичного скандалу між двома країнами, держсекретар США Ентоні Блінкен навіть відклав візит до Пекіна, що планувався на початок лютого, обвинувативши Китай у "порушенні суверенітету" Сполучених Штатів.

Китайська сторона заявила, що аеростат був метеозондом, і пояснила його появу над територією США форс-мажорними обставинами. Після того, як аеростат був збитий, Пекін висловив офіційний протест, а міністр оборони КНР Вей Фенхе відмовився від розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

 

 

Теги: #британія #перевірка #обєкти

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