Події

21:36 12.02.2023

Ексглаву МЗС Кіпру Хрістодулідіса обрано новим президентом

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Ексглаву МЗС Кіпру Хрістодулідіса обрано новим президентом

Колишній міністр закордонних справ Республіки Кіпр Нікос Хрістодулідіс переміг у другому турі президентських виборів, свідчать результати після підрахунку 99,5% бюлетенів.

Христодулідіс отримав 52% голосів. Його опонент – кар'єрний дипломат Андреас Маврояніс – набрав 48% і визнав свою поразку.

49-річний Христодулідіс обіймав посаду глави МЗС Республіки Кіпр з 2018 до 2022 року, до цього він був офіційним представником уряду. Перед виборами його підтримали центристські та правоцентристські партії.

Президент Республіки Кіпр обирається на п'ять років. Нинішній глава держави Нікос Анастасіадіс обіймає цю посаду з 2013 року. За місцевим законодавством він не може переобиратися на третій термін.

 

 

Теги: #вибори #результати #кіпр

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