Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін назвав зниження російськими окупантами води в Каховському водосховищі новою загрозою для Запорізької атомної станції, висловивши сподівання, що міжнародне співтовариство за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії не допустить критичної ситуації.

"Дуже багато загроз на ЗАЕС. Зниження води в Каховському водосховищі – це нова додалася загроза", - сказав Котін під час брифінгу на одній з АЕС.

При цьому він зазначив, що на вечір 11 лютого рівень водосховища становить 13,8 м при нормальному рівні 16 м, "щоб станція отримувала підживлення для своїх генераторів, для конденсаторів турбін і для систем безпеки".

"В останні дні ми бачимо, що рівень стабілізувався і трохи підвищується, тому що доходило до 13,7 м, 13,6 м", – описав Котін ситуацію.

Він пояснив, що росіяни, які контролюють шлюзи на Каховській ГЕС, почали менше скидати воду, водночас збільшився приплив вгорі Дніпра.

Президент "Енергоатому" уточнив, що за таких умов ставок-охолоджувач на ЗАЕС достатньо наповнений і поки що води вистачає, але в разі зниження рівня водосховища до критичної точки, це, за його словами, "буде велика проблема для ЗАЕС".

Він наголосив, що критичним буде рівень 12 м, аварійним – 12,8 м.

Котін висловив сподывання, що присутня на станції місія МАГАТЕ контролює ситуацію і "не буде допущено зниження рівня до критичного стану".

Водночас він звернув увагу, що станція не працює, а Держінспекція ядерного регулювання заборонила експлуатацію на енергетичних потужностях ще чотирьох її блоків після того, як пів року тому відповідні рішення прийняла щодо двох перших блоків.

"Ми ще офіційно не отримали це рішення, але знаємо, що регулятор призупинив дію ліцензії на експлуатацію ЗАЕС. Фактично вони заборонили експлуатацію станції в режимі на енергетичних рівнях потужності. Вона може перебувати тільки в холодному, ремонтному стані. Два блоки, які залишилися в гарячому стані, будуть переведені в холодний стан, і їх також буде заборонено знову піднімати і запускати", – пояснив глава "Енергоатому".

Як повідомлялося з посиланням на засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на початку лютого, неконтрольоване скидання води російськими загарбниками на Каховській ГЕС призводить до стрімкого зниження води в Каховському водосховищі і загрожує безпечній роботі окупованої ними ЗАЕС і водопостачанню низки українських міст.

"У ситуації, що склалася, єдиний реальний вихід із ситуації – це міжнародний тиск на окупанта, щоб змусити його закрити шлюзи і не допустити гуманітарної, екологічної та ядерної катастроф", - зазначалося тоді в повідомленні Запорізької ОВА.

МАГАТЕ на своєму сайті повідомило, що присутньої на майданчику ЗАЕС команді його експертів відомо про зниження рівня води в Каховському водосховищі, і, як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, незважаючи на те, що зниження рівня води не несе безпосередньої загрози ядерній безпеці, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому дозволять тривати.

Держатомрегулювання розпорядженням від 10 лютого 2023 року заборонила експлуатацію енергоблоків №3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС на енергетичних рівнях потужності внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Згідно з розпорядженням Держатомрегулювання, експлуатація енергоблока № 3 обмежується в стані "зупин для ремонту", №4 – "холодний зупин" і №5-6 – "гарячий зупин" з подальшим переведенням в "холодний зупин".

Експлуатація зазначених ядерних установок на енергетичних рівнях потужності може бути дозволена тільки після детальної інспекції Держатомрегулювання промислового майданчика ЗАЕС, перевірки всіх конструкцій, систем і елементів атомної електростанції.

Як зазначили в ДІЯРУ, така інспекція Українського ядерного регулятора на ЗАЕС стане можливою за її деокупації, демілітаризації та поверненні під повний контроль України.

Перед цим Держатомрегулювання 18 серпня 2022 р. внесло зміни до ліцензій на експлуатацію перших двох енергоблоків ЗАЕС, згідно з якими експлуатація енергоблоку №1 ЗАЕС дозволена лише у станах "перевантаження палива" – "холодний зупин", енергоблоку №2 ЗАЕС – у стані "холодний зупин".