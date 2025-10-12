Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський обговорив з партнерами ситуацію, що склалася довкола енергопостачання на Запорізький атомній електростанції (ЗАЕС) та закликав до посилення тиску на Росію задля повернення станції під контроль України.

"Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції – і саме український контроль, саме наші українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки. Росія не має інтересу повертати безпеку – їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС – уже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути" – сказав він під час вечірнього звернення.

Як повідомлялось у неділю, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та міжнародну спільноту чинити тиск на Росі через тривале відключення Запорізькій атомної електростанції (ЗАЕС) від енергосистеми України.