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13:56 12.02.2023

Зеленський підписав указ про створення Чернігівської міської військової адміністрації

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Зеленський підписав указ про створення Чернігівської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Чернігівської міської військової адміністрації.

Відповідний указ № 69/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Чернігівську міську військову адміністрацію Чернігівського району Чернігівської області", - йдеться в документі.

Уточнюється, що Генштаб ЗСУ та Чернігівська ОВА мають вжити всіх необхідних згідно з Законом "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

"Указ набуває чинності дня його оприлюднення", - йдеться в указі.

Як повідомлялося, Яворівський районний суд Львівської області визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у вчиненні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн (400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови на термін в 1 рік.

Виконує обов'язки міського голови секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.

Теги: #чернігів #місто #військова_адміністрація

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