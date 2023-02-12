Події

09:12 12.02.2023

У Харкові рятувальники загасили велику пожежу, спровоковану ворожими ракетними ударами

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У Харкові рятувальники загасили велику пожежу, спровоковану ворожими ракетними ударами

Понад 5 годин знадобилося рятувальникам, щоб загасити велику пожежу, що виникла на складі приватного підприємства в Харкові внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами близько 23:00 у суботу.

"Відбулася пожежа у складській будівлі приватного підприємства на площі 800 кв.м. 1 особа отримала травми та поранення, її госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь було локалізовано о 00:30 та ліквідовано о 04:26", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До гасіння вогню залучалося 8 одиниць техніки та 37 фахівців особового складу ДСНС.

 

 

Теги: #харків #пожежа #обстріл

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