Двоє людей госпіталізовано в результаті підриву на мінах у Бериславському районі Херсонської області

Двоє людей підірвалися на мінах у Бериславському районі Херсонської області, обидва госпіталізовані, повідомили в поліції регіону.

Зокрема, до лікарні міста Кривий Ріг доставлено 26-річного мешканця Миловської громади Бериславського району з переломами та мінно-вибуховою травмою. Попередньо встановлено, що чоловік наступив на міну. Наразі поліція з'ясовує всі обставини.

"Ще один мешканець Бериславського району отримав травми, коли під час збирання дров наступив на вибуховий предмет", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Правоохоронці нагадують, що продовжує діяти заборона на відвідування лісів, лісових смуг, полів та інших ділянок деокупованих територій, де потенційно можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети, снаряди та міни, що не розірвалися.

"Розмінування територій, де велися бойові дії, все ще триває, тому небезпечно ходити в ліс, на водойми, поля, не можна наближатися до розбитої ворожої техніки, заходити в покинуті споруди та будинки, з'їжджати на узбіччя доріг, піднімати з землі підозрілі предмети. Не нехтуйте правилами безпеки та бережіть себе!", – наголосили правоохоронці.