Невідомий об'єкт збитий авіацією в небі над Канадою - канадський прем'єр

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що американський винищувач збив невідомий об'єкт у повітряному просторі країни над Юконом.

"Я наказав збити невідомий об'єкт, який порушив повітряний простір Канади. NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки – ІФ У) збив об'єкт над Юконом. Канадські та американські літаки були підняті у повітря, і американський F-22 успішно вразив об'єкт", – написав Трюдо у твіттері.

Агентство Associated Press зазначає, що перед цим Трюдо поговорив телефоном із президентом США Джо Байденом.

Пізніше Пентагон повідомив, що після телефонної розмови між Трюдо та Байденом президент США "дозволив американським винищувачам, приписаним до NORAD, співпрацювати з Канадою для знищення висотного повітряного об'єкта над Північною Канадою".

У повідомленні йдеться, що "для отримання більш детальної інформації про об'єкт ФБР тісно співпрацюватиме з Королівською канадською кінною поліцією".

Раніше два об'єкти було збито американськими ВПС над територією США - біля узбережжя Південної Кароліни та над Аляскою.

Щонайменше перший із них, за твердженням Пентагону, був розвідувальним. Його поява в повітряному просторі США призвела до дипломатичного скандалу між двома країнами, держсекретар США Ентоні Блінкен навіть відклав візит до Пекіна, що планувався на початок лютого, обвинувативши Китай у "порушенні суверенітету" Сполучених Штатів.

Китайська сторона заявила, що аеростат був метеозондом, і пояснила його появу над територією США форс-мажорними обставинами. Після того, як аеростат був збитий, Пекін висловив офіційний протест, а міністр оборони КНР Вей Фенхе відмовився від розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Заступник міністра закордонних справ КНР Се Фен зробив подання посольству США в Пекіні і зазначив, що Китай інформував американську сторону про причини появи аеростату. Тим не менш, "американська сторона пропустила це повз вуха і пішла на застосування надмірної сили проти цивільного повітряного судна". Це було "порушенням духу міжнародного права і міжнародної практики".