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07:52 12.02.2023

Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

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Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

 

Високопоставлені представники оборонної промисловості Великої Британії обговорюють у Києві плани виробництва в Україні озброєння та військової техніки, повідомила The Telegraph у неділю, посилаючись на джерела у галузі.

Газета пише, що британські представники розглядають та обговорюють можливості "створення спільних підприємств, які б виробляли на українській території зброю та транспортні засоби за ліцензією".

Видання зазначає, що "інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною, при цьому британські компанії прагнуть не допустити, щоб французькі та німецькі конкуренти завдали їм нищівного удару".

"Триває гонитва за тим, щоб поставити Велику Британію "на початок черги", повідомив The Telegraph один із керівників у сфері оборонної промисловості.

"Це сталося після того, як Ріші Сунак (британський прем'єр – ІФ-У) відчинив двері для відправки Великою Британією винищувачів в Україну у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського під час його несподіваної поїздки до Великої Британії минулого тижня", - пише видання.

У статті йдеться, що виробництво на спільному підприємстві в Україні "допомогло б покінчити із залежністю Києва від подачок із Заходу". Газета нагадує, що європейські союзники та США відправили Києву зброї та техніки на "мільярди фунтів, але Україна, як і раніше, потребує величезних обсягів підтримки".

За словами авторів, ці потреби викликають побоювання у зв'язку з тим, що Захід не зможе збільшити виробництво достатньою мірою, щоб поповнити свої власні склади зброї та продовжувати постачати зброю Україні.

Даунінг-стрит та міністерство оборони відмовилися від коментарів, заявивши, що це питання промисловості, зазначає The Telegraph.

 

 

Теги: #україна #виробництво #велика_британія #озброєння

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