Події

16:43 11.02.2023

USAID виділило $13 млрд допомоги на підтримку українських медиків, рятувальників та сфери освіти

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USAID виділило $13 млрд допомоги на підтримку українських медиків, рятувальників та сфери освіти

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило $13 млрд прямої бюджетної допомоги для підтримки соціальної сфери України, зокрема медицини, освіти та рятувальних служб, повідомляє пресслужба USAID Ukraine.

"USAID надало $ 13 млрд прямої бюджетної підтримки, щоб українські медики, співробітники сфери освіти і рятувальники надавали послуги жителям громад і підтримували Україну в протистоянні вторгненню Росії. Ізабель Коулмен (заступник адміністратора USAID – ІФУ) і Міністерство фінансів України висловили налаштованість США і України на прозоре і підзвітне використання коштів", - зазначається в повідомленні в Twitter.

Теги: #usaid #україна #допомога

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