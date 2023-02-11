Проєкт резолюції ООН: будь-який мир повинен зберегти цілісність України - Associated Press

Країни-партнери України поширили проєкт резолюції, пропонованої для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН в річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, в якій відзначається необхідність миру, що забезпечує "суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність" України.

Проєкт, отриманий Associated Press, озаглавлений "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні".

"Прессекретар Генеральної Асамблеї Пауліна Кубяк заявила в п'ятницю, що відновлена екстрена сесія Генеральної Асамблеї по Україні розпочнеться в другій половині дня 22 лютого. Очікується, що десятки виступів триватимуть більшу частину 23 лютого, а голосування очікується пізно в той же день", - йдеться в повідомленні.

За словами дипломатів, підтриманий Україною проєкт резолюції з нагоди річниці був поширений у четвер увечері серед усіх країн-членів ООН, крім РФ і Білорусі, а переговори щодо тексту розпочалися вдень у п'ятницю, 10 лютого. У ньому відзначається необхідність досягнення "всеосяжного, справедливого і міцного миру" в Україні "якомога швидше" відповідно до принципів Статуту ООН, який вимагає, щоб усі держави-члени ООН утримувалися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави і вирішували суперечки мирним шляхом.

Проєкт закликає держави-члени ООН та міжнародні організації "подвоїти підтримку дипломатичних зусиль" для досягнення миру на цих умовах. Пропонована Резолюція повторює попередню вимогу Генасамблеї, щоб РФ "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили" з міжнародно визнаних кордонів України і підтверджує, що ніяка територія, захоплена за допомогою загрози або застосування сили, не буде вважатися законною.

Проєкт вимагає поводження з усіма військовополоненими відповідно до Женевських конвенцій і закликає до "повного обміну" військовополоненими, звільнення незаконно утримуваних осіб, "повернення всіх інтернованих, насильно переміщених і депортованих цивільних осіб, зокрема дітей".

Запропонована Резолюція також закликає всі країни "співпрацювати в дусі солідарності для подолання глобального впливу війни на продовольчу безпеку, енергетику, фінанси, навколишнє середовище, а також ядерну безпеку".

У документі висловлюється жаль з приводу "жахливих наслідків агресії проти України для прав людини і гуманітарних проблем, зокрема безперервних атак на критично важливі об'єкти інфраструктури по всій Україні з руйнівними наслідками для цивільного населення". Проєкт резолюції також містить вимогу повного дотримання міжнародного гуманітарного права в частині захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

Як зазначає Associated Press, пропонована Резолюція ширша і менш деталізована, ніж мирний план із 10 пунктів, про який президент України Володимир Зеленський оголосив на листопадовому саміті країн "Великої двадцятки" в Індонезії.

"Заступник міністра закордонних справ України заявив минулого місяця, що Зеленський хоче приїхати в ООН на річницю (повномасштабного вторгнення РФ – ІФ-У), але дипломати заявили, що очікування нового великого російського наступу може утримати його вдома", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що Генасамблея стала найважливішим органом ООН, що займається Україною, тому що Рада безпеки, що відповідає за підтримку міжнародного миру і безпеки, паралізована через право вето РФ. У Генасамблеї немає права вето, але хоча її п'ять попередніх резолюцій стосовно України важливі як відображення світової думки, вони не мають обов'язкової юридичної сили.

Радбез ООН проведе засідання на рівні міністрів 24 лютого. "Російські та українські дипломати будуть за одним столом, як і на десятках зустрічей після вторгнення, — але результату не буде", - йдеться в повідомленні.