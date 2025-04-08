Інтерфакс-Україна

Події

16:18 08.04.2025

Зеленський: найкраща допомога від США для України – передати системи "Patriot"

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Зеленський: найкраща допомога від США для України – передати системи "Patriot"

Після російського удару по Кривому Рогу 6 квітня Україна передала сигнали всім партнерам, які обіцяли додаткову систему протиповітряної оборони, найкраща допомога від США для України - це передати системи ППО Patriot, заявив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується удару по Кривому Рогу - страшний удар. Передусім ми передали всі сигнали всім партнерам, які нам обіцяли додаткову систему протиповітряної оборони, додатковий "Patriot". Хотіли попросити підсилити максимально Україну і про це свідчить удар по Кривому Рогу і не тільки", - сказав Зеленський під час пресконференції у вівторок.

Він подякував партнерам за підтримку України та засудження цього російського удару, однак зазначив, що "засуджень мало".

"Навіть деякі наші дуже близькі партнери побоялись сказати, чия це була ракета, що вона була російська. Але після відповідних наших сигналів, мені здається, вони виправили ситуацію. Але повністю її виправити не можна. Русскіх треба поставити на місце", - додав Зеленський.

Він наголосив, що США можуть передати системи "Patriot". "Це найкраща підтримка України сьогодні з боку США – передати системи "Patriot", - зазначив президент.

Як повідомлялося, 6 квітня посол США Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку РФ по Києву і цього разу згадала нападника – Росію на відміну від свого поста дводенної давнини про ракетний удар по Кривому Рогу, який привів до гибелі 18 людей, у тому числі 9 дітей.

Попередній пост Брінк про атаку на Кривий Ріг, де вона написала про балістичну ракету та не згадала, хто її запустив, викликав велику негативну реакцію в Україні. "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", - серед інших заявив президент України Володимир Зеленський.

Теги: #patriot #зеленський #сша

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