Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де планувались операції в Україні

Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що у німецькому місті Вісбаден існував штаб, де планувалися військові операції та території України, і робота якого тривалий час трималася в секреті.

"Цей штаб справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації… У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць", - написав Залужний у Facebook, у вівторок опублікувавши фотографію роботи штабу, датувавши її 2023 роком.

За його словами, майданчик став "чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них".

Після початку повномасштабної агресії військова допомога від наших партнерів суттєво зросла - ми отримали різноманіття зброї і техніки, а з цим - і нові виклики, пов’язані з її доставкою та ремонтом. Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені", - розповів Залужний.

Згодом виникла потріба у спільному з партнерами оперативному штабі, де велася б оцінка потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій, і він був створений за підтримки Сполученого королівства.

"Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні. Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу. Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання", - додав Залужний.