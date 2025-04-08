Київрада підтримала заяву про відставку віцемера Києва Бондаренка

Київська міська рада за засіданні у вівторок підтримала заяву заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка про звільнення з посади після того, як в той же день не підтримала дострокове припинення ним своїх повноважень.

Під час таємного голосування, у якому взяли участь 96 депутатів міськради та мер Києва Віталій Кличко, лише 34 голоси (менше 50%) були віддані на підтримку рішення про звільнення віцемера, 23 проголосували проти і 38 депутатів утримались. Відповідно, рішення не було прийняте.

Після цього Кличко заявив, що Бондаренко все ж таки має піти з посади і написав відповідну заяву про звільнення. "Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він має піти з посади. Про що Бондаренко і написав заяву. До цього я відсторонив його від підготовки і ведення засідань. І роблю це сам – як міський голова", - написав Кличко в Телеграм.

За словами мера столиці, на таке рішення він пішов через справу щодо земельної корупції у Києві. "Ми повинні визнавати і виправляти помилки. Сім чиновників звільнені через "земельну справу". Очищення міської влади триватиме. І, хоч у Володимира Бондаренка статус свідка в цій справі, історія, мʼяко кажучи, неприємна… І як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті, Київрада повинна зробити висновки і працювати", - відзначив Кличко.

Після цього Київська міська рада підтримала заяву Бондаренка про звільнення з посади та прийняла її до відома 81 голосом з 83 на тому ж засіданні у вівторок.

Як повідомлялося, в лютому Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук ексдепутата Київради Дениса Комарницького, підозрюваного в оборудках зі столичною землею. Кличко заявив, що Київської міської державної адміністрації будуть звільнені посадовці, причетні до справи про заволодіння столичною землею.

10 березня видання Bihus.Info оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві. В ньому також фігурували низка інших посадовців, в тому числі і Бондаренко. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко виступив з вимогою негайного звільнення всіх фігурантів розслідування, а пізніше привітав відповідне рішення Кличка.

14 березня Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків у зв'язку розслідування у резонансній справі щодо земельної корупції у Києві, у якій він проходив в якості свідка. "Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до Київського міського голови Віталій Кличко з тим, аби відсторонити мене від функціональних обов'язків, пов'язаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київської міської ради на час проведення досудового розслідування у резонансній справі", - написав він, додавши, що готувати та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання президії та погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде сам Кличко.

Однак пізніше понад 40 депутатів підписали вимогу до міського голови поставити на голосування на найближчому засіданні питання дострокового припинення повноважень Бондаренка у зв'язку з "плівками Комарницького" та розслідуванням НАБУ в межах справи "Чисте місто" про корупційні дії та земельні махінації в столиці. Позачергове засідання Київради з цього питання було призначене на 8 квітня.