У Криворізькому районі ввечері дронами-камікадзе було атаковано два об'єкти енергетики

Російські окупанти пізно ввечері в п'ятницю здійснили чергову терористичну атаку на Криворізький район Дніпропетровської області із застосуванням дронів-камікадзе, повідомив голова військової адміністрації м.Кривий Ріг Олександр Вілкул.

"У Криворізькому районі були атаковані 2 об'єкти енергетики, водночас 1 дрон влучив у раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Пожежу вже ліквідовано. Без втрат. У Нікопольському районі ворог також вдарив дроном-камікадзе по об'єкту енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає, але руйнування значні", - написав Вілкул у суботу вранці.

Водночас по самому Кривому Розі, за його словами, прильотів не було. Окупанти також не обстрілювали Криворізький район з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура працює. Для дотримання лімітів, наданих Укренерго на нашу область, енергетики здійснюють стабілізаційні відключення електроенергії (за графіками ДТЕК)", - розповів Вілкул.