Події

10:57 11.02.2023

Окупанти 63 рази обстріляли Херсонську область за минулу добу, троє мирних жителів поранені

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Окупанти 63 рази обстріляли Херсонську область за минулу добу, троє мирних жителів поранені

Троє мирних жителів Херсонської області дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у п'ятницю, 10 лютого, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські загарбники 63 рази обстріляли території Херсонської області. Вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також над областю було збито 4 БПЛА... За минулу добу в Херсонській області через агресію Росії троє мирних жителів дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, 16 обстрілів припали на обласний центр. "Херсон російська армія обстрілювала 16 разів – ворожими снарядами було пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу", - йдеться у зведенні.

Теги: #обстріли #херсонська_область

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