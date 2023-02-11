Події

01:37 11.02.2023

Ряд обленерго повідомляють про відсутність на суботу лімітів споживання електроенергії на дві третини доби

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Ряд операторів системи розподілу електроенергії повідомили про відсутність лімітів споживання протягом 16 годин 11 лютого.

Згідно з повідомленнями, зокрема, "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Вінницяобленерго" у соцмережах, ліміт не обмежений з 05:00 до 16:00 та з 19:00 до 24:00.

Як уточнило "Прикарпаттяобленего", це дозволяє пройти вказаний час доби без відключень.

Згідно з повідомленням "Полтаваобленерго", на цей час не встановлені ліміти споживання через відсутність дефіциту потужності.

"Закарпаттяобленерго" оприлюднило графік відключень із відсутністю обмежень більшу частину доби.

Водночас "Рівнеобленерго" повідомило, що з 17.00 п'ятниці область отримує менше 50% потужності від потреби, але незважаючи на складність ситуації, енергетики намагатимуться пройти найближчими днями без додаткових обмежень згідно з графіками.

Про дію погодинних графіків на добу повідомило "Львівобленерго".

Згідно з повідомленням ДПЕК у Телеграм-каналі, завтра у Києві, Київській та Дніпропетровській областях доведені ліміти дозволять застосовувати стабілізаційні графіки, на Одещині вони діють у тестовому режимі. При цьому у ДТЕК зазначили, що протягом четверга одесити були зі світлом у середньому 19 годин на добу, мешканці Одеської області – 22 години.

Як зазначили в компанії, у перший день роботи графіків стабілізаційних відключень, застосованих у четвер після Одеси, що призвела до знеструмлення, і частини області аварії в магістральних мережах 4 лютого, вдалося забезпечити 100% будинків області е/е в гарантований годинник білої зони.

Там пояснили, що цього вдалося досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погодним умовам, що дали змогу збільшити виробництво зеленої е/е.

Водночас, згідно з повідомленням "Запоріжжяобленерго", погодинних відключень на суботу взагалі не планується, оскільки доведені ліміти дозволяють пройти добу без обмежень, але, як підкреслили в компанії, за умови економного споживання е/е. У разі перевищення лімітів обленерго повернеться до застосування графіків.

Складною після російської повітряної атаки в п'ятницю залишається ситуація з електропостачанням Хмельницької області, яка виявилася знеструмленою після потрапляння в об'єкт інфраструктури.

За повідомленням "Хмельницькобленерго", графік погодинних відключень не діє – область запитана за резервною схемою, на розподіл впливають мережеві обмеження.

Енергетики закликали з розумінням поставитися до ситуації.

Теги: #україна #енергетика #електроенергія

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