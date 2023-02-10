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21:59 10.02.2023

Голова оборонного відомства Нідерландів заявила, що країна не передаватиме Україні 18 орендованих у ФРН танків Leopard 2A6 через рішення німецького уряду

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Голова оборонного відомства Нідерландів заявила, що країна не передаватиме Україні 18 орендованих у ФРН танків Leopard 2A6 через рішення німецького уряду

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що 18 танків Leopard 2A6, які раніше були орендовані Нідерландами у Німеччини, не передаватимуться Україні, повідомляє видання WNL.

За словами Оллонґрен, відповідну заяву було схвалено німецьким урядом з "військових міркувань".

У зв'язку з цим, під час виступу Оллонґрен у Палаті представників, міністр повідомила, що зазначені 18 танків "не розглядаються для постачання" українській армії.

 

 

 

Теги: #передача #танки #нідерланди

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