Голова оборонного відомства Нідерландів заявила, що країна не передаватиме Україні 18 орендованих у ФРН танків Leopard 2A6 через рішення німецького уряду

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що 18 танків Leopard 2A6, які раніше були орендовані Нідерландами у Німеччини, не передаватимуться Україні, повідомляє видання WNL.

За словами Оллонґрен, відповідну заяву було схвалено німецьким урядом з "військових міркувань".

У зв'язку з цим, під час виступу Оллонґрен у Палаті представників, міністр повідомила, що зазначені 18 танків "не розглядаються для постачання" українській армії.