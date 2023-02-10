Події

21:09 10.02.2023

Лише рейс Перемишль-Київ спізнюється більш ніж на півгодини

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Лише рейс Перемишль-Київ спізнюється більш ніж на півгодини

Незважаючи на масові обстріли інфраструктури України з 74 рейсів "Укрзалізниці", лише 1 потяг затримується більш ніж на 30 хвилин, повідомляє "Укрзалізниця".

"Незважаючи на масові обстріли інфраструктури та знеструмлення, залізниця знову впоралася: із 74 рейсів станом на цю хвилину лише поїзд №705/706 Перемишль — Київ затримується більш ніж на півгодини", - повідомляється в телеграм-каналі "Укрзалізниці" у п'ятницю ввечері .

"Пасажирів із Харкова та Краматорська все ж таки встигаємо привезти до Києва перед комендантською годиною. Саме під заключний рейс кільцевої електрички, яка сьогодні бігає чітко за розкладом", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #поїзди

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