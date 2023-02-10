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20:08 10.02.2023

Обстріли РФ енергоінфраструктури України призвели до зупинення одного з блоків ХАЕС – МАГАТЕ

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Обстріли РФ енергоінфраструктури України призвели до зупинення одного з блоків ХАЕС – МАГАТЕ

Один із блоків Хмельницької АЕС зупинився, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили виробництво електроенергії через обстріл російськими військовими енергетичної інфраструктури України в п'ятницю, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії з посиланням на українського ядерного регулятора – Державну інспекцію ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих АЕС – Рівненська та Південноукраїнська – як запобіжний захід знизили вихід електроенергії, через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницької АЕС", – йдеться в оновленні агентства щодо України на його сайті в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, місії МАГАТЕ, які перебувають на станціях, підтвердили ці події, а також засвідчили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС спрацювали належним чином.

Крім того, як зазначило МАГАТЕ, ДІЯРУ вкотре повідомила його, що дозволить ЗАЕС відновити виробництво електроенергії лише після повернення її під контроль України та відновлення безпечних умов праці.

Як повідомлялося, наразі чотири реактори ЗАЕС перебувають у холодному, два – у гарячому зупині.

За даними міністра енергетики Германа Галущенка, внаслідок дронової та ракетної атак російських загарбників зафіксовано влучання в енергооб'єкти в шести областях. ДТЕК повідомив про пошкодження одразу чотирьох його ТЕС та поранення двох енергетиків.

За повідомленням АТ "Хмельницькобленерго", унаслідок 14-го ракетного обстрілу більша частина міста Хмельницького та низки районів області була знеструмлена.

Теги: #аес #енергетика #електроенергія

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