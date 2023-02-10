У Києві вперше з осені відновить роботу тролейбусний маршрут

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила, що з 13 лютого у Києві знову почне працювати тролейбусний маршрут №31.

"13 лютого в місті відновлять один тролейбусний маршрут: №31, що курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук’янівська", - повідомляється у телеграм-каналі КМДА у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що "рух тимчасового автобусного маршруту №31-ТР із 13 лютого буде закрито".

Київська влада ухвалила рішення зупинити роботу тролейбусів та більшості трамваїв на тлі масованих обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури.