"Метінвест" передав Головному управлінню розвідки 50 дронів і 200 комплектів зимового одягу

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передала Головному управлінню розвідки 50 дронів загальною вартістю 6 млн грн та 200 комплектів зимового одягу.

Згідно з пресрелізом компанії, дрони DJI Mavic 3 вже відправлені на фронт. У пресслужбі пояснюють, що військові використовують цивільну версію дронів DJI Mavic 3 у бойових умовах як інспектор (для виявлення та коригування вогню), а також як бойову одиницю (скидання боєкомплекту, наприклад, осколкового ВОГ-25) для ураження ворога.

Загалом з 24 лютого 2022 року група "Метінвест" передала різним підрозділам сил оборони країни понад 1200 дронів.

Окрім дронів, захисники отримали 100 комплектів зимової форми, 100 наборів термоодягу та тактичне взуття.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".