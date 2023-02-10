Події

17:59 10.02.2023

Посли G7 сподіваються на поновлення в Україні системи електронного декларування

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Посли G7 сподіваються на поновлення в Україні системи електронного декларування

Посли G7 сподіваються на швидке відновлення парламентом України системи електронного декларування.

"Посли G7 сподіваються на швидке відновлення парламентом України системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", - йдеться у мікроблозі, розміщеному у твіттер-акаунті японського головування у Групі підтримки послів G7 у Києві у п'ятницю.

"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови", - наголошується в повідомленні.

Теги: #декларування #g7

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