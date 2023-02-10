Події

17:12 10.02.2023

Ізраїльська поліція застрелила водія автомобіля, який протаранив автобусну зупинку

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Двоє людей загинули, ще щонайменше п'ятеро дістали травм унаслідок наїзду автомобіля на автобусну зупинку між Єрусалимом та палестинським містом Рамалла, повідомляє у п'ятницю The Times of Israel.

За даними видання, серед постраждалих - дитина, яка перебуває у критичному стані.

Згідно з інформацією з місця події, водій автомобіля навмисно врізався в автобусну зупинку, поліцейським вдалося застрелити його. Інцидент розцінили як терористичну атаку.

Теги: #теракт #ізраїль

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