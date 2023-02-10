Ізраїльська поліція застрелила водія автомобіля, який протаранив автобусну зупинку
Двоє людей загинули, ще щонайменше п'ятеро дістали травм унаслідок наїзду автомобіля на автобусну зупинку між Єрусалимом та палестинським містом Рамалла, повідомляє у п'ятницю The Times of Israel.
За даними видання, серед постраждалих - дитина, яка перебуває у критичному стані.
Згідно з інформацією з місця події, водій автомобіля навмисно врізався в автобусну зупинку, поліцейським вдалося застрелити його. Інцидент розцінили як терористичну атаку.