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16:58 10.02.2023

Ердоган визнав, що Туреччина не змогла досить швидко виконувати роботи з ліквідації наслідків землетрусу

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Ердоган визнав, що Туреччина не змогла досить швидко виконувати роботи з ліквідації наслідків землетрусу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що уряд не зміг вирішити питання з подолання наслідків руйнівного землетрусу так швидко, як хотілося б.

"Так багато будівель зруйновано на такій великій території, що хоч ми і зібрали найбільші у світі пошуково-рятувальні сили більш ніж 140 тис. осіб, все одно не змогли прискорити роботу так, щоб вона йшла в потрібному темпі", - наводить газета "Хюррієт" слова Ердогана на виступі в місті Адіаман.

Він наголосив, що робота з ліквідації наслідків землетрусу дуже складна, зокрема через погодні умови.

"Той факт, що у регіоні зараз інтенсивний зимовий сезон, якого ми давно не бачили, став ще однією перешкодою для нас", - додав він.

Турецький президент також пообіцяв, що уряд відновить регіони, що постраждали від землетрусу, в рамках річного плану реконструкції і надасть постраждалим від лиха річну допомогу для оплати оренди.

"Ми зробимо так, щоб наші громадяни, які не хочуть залишатися в наметах, могли переїхати до житлових будинків, заплативши орендну плату за один рік", - сказав Ердоган.

За його словами, влада вже розпочала підготовку до будівництва.

Президент Туреччини раніше у п'ятницю повідомив, що на території країни внаслідок лиха загинула 18991 особа. Також "Аль-Джазіра" повідомила про 3377 загиблих у Сирії, таким чином загальна кількість жертв перевищила 22,3 тис.

Теги: #туреччина #землетрус #ердоган

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